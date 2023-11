Realmonte, finanziati progetti per 3 milioni di euro: serviranno a consolidare il centro abitato

Tre milioni di euro per consolidare il centro abitato di Realmonte arriveranno dalla Regione Sicilia. Due i progetti finanziati.

Il primo riguarda interventi di consolidamento della zona sud-ovest del centro abitato in via Udine nell’area dell’asilo nido, per un importo di 1.740.000 euro; il secondo progetto, riguarda sempre lavori di consolidamento della zona sud –ovest del centro abitato, in prossimità della scuola elementare a valle di via Palermo, per un importo di 1.335.000 euro.

Il Comune ha inoltre ricevuto un finanziamento di 70mila euro da parte dell’Assessorato regionale della Famiglia per sostenere il progetto "Movimenti", realizzato dall'associazione "Jigoro Kano Asd" di Realmonte .

“Esprimo la mia più grande soddisfazione – dichiara il sindaco Sabrina Lattuca - per questo ulteriore traguardo, a beneficio dell'intera comunità di Realmonte”