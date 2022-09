"Un solo vigile urbano in servizio al mercato", la denuncia di Codacons

"Al mercato di via Manzoni, unasola unità di Polizia locale addetta ai varchi di ingresso ai controlli al traffico e sicurezza pedoni. Basta fare pochi chilometri per avere la certezza che ad Agrigento non funziona nulla e tutto va a rotoli solo per volere politico".

A denunciarlo in una nota è il responsabile del dipartimento trasparenza enti locali di Codacons Giuseppe Di Rosa.

"Siamo stati ad Enna perché abbiamo saputo che ciò che noi proponiamo da anni - continua -. Nella città montana abbiamo trovato ad espletare il servizio ai varchi ed alla sicurezza dei pedoni, unità di ausiliari del traffico che con una convenzione col comune, prestano la loro attività di controllo dei varchi di ingresso e di ausiliari del traffico con vero e proprio sostegno al servizio della Polizia locale".

"Cosa fanno al Comune - continua a chiedere Codacons - cosa ha fatto in questi 2 anni l?amministrazione Miccichè per migliorare i servizi, visto che è a conoscenza come lo siamo noi(abbiamo tutti gli atti consegnatici dagli uffici comunali dopo il nostro accesso agli atti) che il mercato del venerdì è totalmente abusivo?".