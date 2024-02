"In giro con un coltellaccio in tasca": 40enne bloccato e denunciato

In giro, per le strade del quartiere Borgalino, con in tasca un coltellaccio di 15 centimetri. Un quarantenne pakistano è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento per l'ipotesi di reato di porto di armi o oggetti atti ad offendere. A notarlo, fermarlo e controllarlo sono stati i poliziotti del commissariato di Canicattì che, anche se in silenzio, non abbassano mai la guardia. Tutt'altro.

Notando l'immigrato, già noto alle forze dell'ordine, che si aggirava senza alcuna meta lungo le strade di Borgalino, i poliziotti hanno deciso per un controllo mirato. I sospetti, scaturiti dall'atteggiamento del pakistano, si sono rivelati fondati: il quarantenne aveva in tasca un coltello a serramanico di 15 centimetri. Cosa dovesse farci e dove si stesse recando non è chiaro, ma di certo non ha potuto creare disordini, né rischi.

Il coltellaccio è stato posto sotto sequestro, mentre il quarantenne è stato appunto denunciato alla Procura.