In via Atenea con droga e coltello in tasca: denunciato un ventenne

E' stato ritenuto sospetto e controllato mentre era a zonzo lungo via Atenea. Credevano verosimilmente di trovarlo in possesso di droga, i poliziotti della sezione Volanti. Ed effettivamente 0,90 grammi di hashish in tasca ce li aveva. Una quantità che ha "soltanto" fatto scattare la segnalazione alla Prefettura di Agrigento quale consumatore abituale di droga. Ma in tasca, il ventenne aveva anche qualcos'altro: un coltello di genere vietato.

Ed è per l'ipotesi di reato di porto ingiustificato di armi o oggetti atti ad offendere che il ventenne è stato deferito ai magistrati del quinto piano del palazzo di giustizia, dove ha sede la Procura della Repubblica.

Il coltello è stato, inevitabilmente, posto sotto sequestro.