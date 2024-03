"Fu trovato con un panetto di cocaina da 1 chilo e 200 grammi": fissata l'udienza di riesame

E' stata fissata a martedì 5 l'udienza di riesame per il 43enne licatese che, dopo l'arresto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, si trova ai domiciliari con braccialetto elettronico. Ad inoltrare istanza di riesame è stato il legale di fiducia, l'avvocato Gaspare Lombardo.

Il 43enne e la moglie vennero arrestati, dalla polizia, a metà febbraio: in macchina furono trovati con un panetto, dal peso di 1,250 chilogrammi, di cocaina.Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Agrigento, Micaela Raimondo, in esito all'udienza di convalida, ha disposto gli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico per l'uomo e nessuna misura cautelare per la moglie 35enne. L'avvocato Lombardo ha formulato istanza di riesame e l'udienza è stata, appunto, fissata a martedì prossimo.