"In macchina con un panetto di cocaina di 1 chilo e 200 grammi": domiciliari per il 43enne, scarcerata la moglie

Arresti domiciliari con il braccialetto elettronico per il 43enne e nessuna misura cautelare per la moglie 35enne. Lo ha deciso, convalidando gli arresti, il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Agrigento, Micaela Raimondo. I due licatesi hanno nominato, quali difensori di parte, gli avvocati Gaspare Lombardo e Rosario Magliarisi.

La coppia, giovedì scorso, era stata arrestata - dai poliziotti della squadra mobile della questura di Agrigento e dai colleghi del commissariato di Licata - perché trovata in possesso di un panetto, dal peso di 1,250 chilogrammi, di cocaina. Entrambi sono stati indagati quindi per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

I poliziotti hanno fatto scattare il controllo mentre i due, a bordo di un'autovettura, percorrevano la via Generale La Marmora di Licata. A margine della perquisizione è saltato fuori - stando all'accusa formalizzata dalla polizia e dal pm - il grosso panetto di cocaina. Vennero arrestati in flagranza di reato e su disposizione del sostituto procuratore di turno, in attesa dell'udienza di convalida, furono accompagnati al carcere di Agrigento. Terminata l'udienza di convalida, su disposizione del gip l'uomo andrà ai domiciliari con braccialetto elettronico, mentre la donna verrà scarcerata.