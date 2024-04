Preso con 8 grammi di cocaina nascosti in un calzino: assolto 68enne

Assoluzione perché il fatto non sussiste: la Corte di appello di Palermo ribalta il verdetto di primo grado e assolve un sessantottenne di Sciacca accusato di detenzione fini di spaccio di droga.

L'uomo, in particolare, il 5 aprile del 2019, era stato sorpreso con 7,75 grammi di cocaina nascosti in un calzino. Il successivo controllo nella sua abitazione aveva fatto saltare fuori 5.650 euro in contanti.

In primo grado era stato condannato a un anno di reclusione. In appello, invece, è stata ritenuta non provata l'ipotesi della finalità di spaccio della droga.