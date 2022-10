"Trovato in possesso di cocaina e hashish", 50enne arrestato e subito scarcerato

E' stato trovato in possesso - durante un controllo al porto di Sciacca - di due grammi di cocaina. Una quantità di stupefacente che avrebbe fatto, naturalmente, scattare "soltanto" una segnalazione alla Prefettura di Agrigento quale "consumatore abituale". Come sempre però avviene nei casi di rinvenimento e sequestro di "roba", i carabinieri hanno subito effettuato una perquisizione al domicilio del cinquantenne. E all'interno dell'abitazione sono stati ritrovati altri 15 grammi di cocaina e 2 di hashish. Per il saccense è dunque scattato, in flagranza di reato, l'arresto. L'accusa è di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. L'uomo è stato però già rimesso in libertà.