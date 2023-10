Cinghiali e peste suina: 67 i cacciatori autorizzati in provincia all'abbattimento

Saranno 67 in provincia i cosiddetti “coadiutori” al controllo numerico dei cinghiali formati e abilitati dalla Regione Siciliana. Si tratta di figure professionali da impiegare nelle attività di contenimento della fauna selvatica, soprattutto per prevenire i casi di “peste suina africana”, nell’ambito del Piano di interventi urgenti messo a punto dall’amministrazione regionale come da disposizioni del Commissario nazionale.

La selezione è avvenuta dopo un avviso pubblicato dal dipartimento con cui sono stati selezionati dei cacciatori che sono stati poi sottoposti a corsi di formazione.

"Con questi corsi – sottolinea l’assessore all’Agricoltura e allo sviluppo rurale, Luca Sammartino – abbiamo offerto ai cacciatori siciliani un’importante opportunità di riqualificazione, in modo da avere a disposizione professionisti abilitati in grado di supportare gli imprenditori agricoli sia nel prevenire epidemie tra gli animali sia nel contrastare i danni provocati dai cinghiali nelle aree in cui si registra un sovrappopolamento di questa specie selvatica".