Salgono a 8 le salme di migranti nella camera mortuaria del cimitero di Lampedusa, il sindaco: "Siamo disarmati"

"Siamo disarmati, tutto questo non è sostenibile!". Lo ha detto il sindaco di Lampedusa e Linosa, Filippo Mannino, in merito al recupero dei 4 cadaveri nelle acque antistanti alla più grande delle isole Pelagie. Mannino, da venerdì, assiste, praticamente in maniera ininterrotta, al susseguirsi di tragedie, ricerche di dispersi e recupero salme. Ed è il momento dello sconforto e della rabbia: "Come possiamo fare da soli a gestire tutto questo?".

Alla camera mortuaria del cimitero di Lampedusa, una stanza più piccola di 3 metri per 3, ci sono al momento le salme dei due piccini - di 10 mesi e di un anno - morti carbonizzati a seguito dell'incendio, di due tunisini recuperati morti nelle scorse settimane per i quali si attende la prova del Dna, e adesso stanno per aggiungersi anche le salme appena recuperate. Non c'è neanche una cella frigorifera nel cimitero di Cala Pisana e a Lampedusa ci sono anche 26-28 gradi.