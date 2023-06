Chiede con insistenza l'elemosina: Dacur per un mendicante romeno invalido

Chiedeva, e con insistenza, l'elemosina. E se qualcuno tentava di sottrarsi o anche di allontanarlo, non reagiva affatto bene. E' un cinquantenne il romeno che è stato bloccato, controllato e raggiunto dal Dacur, firmato dal questore di Agrigento: Emanuele Ricifari, per 48 ore. Per questo tempo, l'uomo - che è formalmente residente a Palma di Montechiaro - non potrà più rimettere piede né in via Atenea, né a Porta di Ponte - i luoghi dove quotidianamente si aggira -, né nelle aree circostanti.

A fermarlo e controllarlo sono stati i poliziotti della sezione Volanti. Agenti che conoscono bene il territorio e che sapevano, già da tempo, che il romeno invalido infastidiva e anche pesantemente chiedendo l'elemosina. Gli agenti sono però riusciti a pizzicarlo sul fatto, anche perché, a quanto pare, l'uomo era abituato ad allontanarsi, e pure rapidamente, non appena notava una pattuglia o dei poliziotti che sopraggiungevano.