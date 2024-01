Centro storico di Favara ostaggio del degrado: se ne parlerà in un comitato per l'ordine e la sicurezza

Centro storico di Favara tra abbandono e pericoli per l'incolumità pubblica tra situazioni di microcriminalità consolidate e rischio crolli: Prefettura e amministrazione comunale scendono in campo per affrontare questa atavica emergenza.

Il tema, in particolare, verrà trattato nelle prossime settimane durante uno specifico comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica voluto proprio dal prefetto Filippo Romano al quale sarà presente il sindaco Antonio Palumbo: sul tavolo soprattutto le operazioni di messa in sicurezza e specifiche attività per garantire la legalità anche in quella zona della città che, comunque, è già da alcuni mesi sotto i riflettori della locale Tenenza dei carabinieri. Poi si lavorerà sul fronte del rilancio e del recupero.

"Insieme a una delle istituzioni culturali più importanti del nostro territorio come Farm cultural park - scrive il sindaco sui social -, lavoreremo sulla possibilità di avviare un percorso virtuoso di recupero e rivitalizzazione coinvolgendo gli innumerevoli privati proprietari delle abitazioni in larga parte colpite da ordinanze di demolizione mai messe in pratica. Continueremo ovviamente la nostra interlocuzione con la deputazione nazionale e regionale perché si affronti il tema del centro storico e si giunga all’approvazione di una legge speciale che consenta a Favara di risanare le sue ferite".