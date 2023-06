Vandali in azione? Danneggiate quattro panchine della villetta comunale

Danneggiate, anzi praticamente devastate, quattro panchine in cemento della villetta comunale di via Maresciallo Ciccarelli a Castrofilippo. A bussare alla porta della caserma dei carabinieri, per denunciare il raid, è stato il neo sindaco di Castrofilippo Gioacchino Baio.

Qualcuno - verosimilmente dei giovani - ha distrutto le panche fra le ore 20 di mercoledì e le ore 15 di giovedì. Fatta la scoperta, al neo amministratore non è rimasto altro da fare, appunto, che rivolgersi ai carabinieri e formalizzare una denuncia a carico di ignoti. I militari dell'Arma stanno, adesso, cercando di capire chi possa aver creato quei danni.