Forzano porte e finestre delle case "fantasma" e vi bivaccano: almeno un paio i casi segnalati

Forzano, e senza neanche troppe difficoltà, porte o finestre di vecchie case del centro storico, si intrufolano e vi bivaccano. Accade anche questo nel centro storico di Agrigento dove molte residenze, alcune delle quali pericolanti, sono state lasciate vacanti dai proprietari. Un paio di casi - di invasione di edifici - sono stati già denunciati alla polizia.

Chi riesce ad entrare nelle residenze "fantasma" non vi si trasferisce. Non si tratta infatti di occupazione abusiva. Vi bivaccano "soltanto". Uno dei proprietari, lo stesso che fra l'altro aveva fatto richiudere la porta di ingresso dopo un primo caso, ha trovato in quell'abitazione al piano terra frutta fresca e indumenti vari. L'inequivocabile segno che qualcuno, dopo aver forzato la finestra, ha trovato riparo ed è stato per un po' in quella residenza.

La polizia ha avviato le indagini. A compiere queste invasioni di terreni ed edifici (questo il titolo del reato) non dovrebbero essere stati dei migranti o gente bisognosa di un tetto sulla testa. Se così fosse stato, infatti, vi si sarebbero trasferiti concretizzando un'occupazione abusiva.