Confcommercio: "Aderiamo in massa alla manifestazione per la sanità pubblica"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

“La nostra associazione - dichiara Giuseppe Caruana, Presidente di Confcommercio Agrigento – parteciperà, convintamente, alla manifestazione di sabato 17 giugno. È nostro dovere – continua Giuseppe Caruana – aderire e manifestare per tentare di sensibilizzare le istituzioni affinché si possa garantire un dignitoso Sistema Sanitario Pubblico in tutto il territorio agrigentino”.

Facciamo nostro l’appello a partecipare alla manifestazione per la sanità agrigentina, in programma sabato prossimo alle 9.30 con partenza di piazza Cavour, confidando in una fondamentale partecipazione.

“Si rende necessario un immediato cambio di rotta da parte delle Istituzioni responsabili della Sanità che, ad oggi, - conclude il presidente provinciale di Confcommercio Agrigento - si stanno assumendo una grave responsabilità, quella di non poter garantire il diritto inalienabile alla salute per ogni singola persona che vive in questo territorio”.