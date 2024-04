Primi caldi estivi, scatta la voglia di nudismo e naturismo

Inizia il caldo, sempre più fuori stagione, per tanti scatta la voglia di spogliarsi all'aperto. Stare senza veli circondati da un paesaggio mozzafiato, entrare così in contatto con la natura e con quella parte di noi che non conosce inibizioni. In una parola: il nudismo. Per alcuni uno stile di vita, per altri un’esperienza curiosa da fare almeno una volta nella vita.

Le spiagge nudiste offrono la possibilità a tutti di provare l’emozione di prendere il sole in armonia con la natura. In provincia di Agrigento si possono trovare diverse spiagge in cui il naturismo è ammesso, dal litorale di Torre Salsa alla spiaggia di Eraclea Minoa, celebre oasi naturista.

Si tratta di una spiaggia di sabbia dorata che si estende per più di 5 chilometri, incastonata tra suggestive falesie bianche a strapiombo sul mare. Qui ognuno trova il suo spazio: naturisti e non naturisti convivono pacificamente nel rispetto reciproco. Certo a volte ci sono casi di intolleranza da parte dei "puristi" della spiaggia, ma sono casi rari. Non lontano da Agrigento, all’interno della riserva naturale foce del fiume Belice, i nudisti trovano un angolo di tranquillità nella spiaggia Casello 41, poco distante dai Templi di Selinunte. Un ambiente pacifico e riparato, per chi ama rilassarsi in spiaggia nel rispetto della natura.