Differenza tra nudisti e naturisti: tutte le spiagge consigliate in Sicilia

Qual è la differenza tra spiagge naturise e nudiste? Ed ancora, quante spiagge in Sicilia sono dedicate agli amanti di queste esperienze. Abbiamo fatto un piccolo focus sui posto dove è possibile prendere il sole in modo integrale. Secondo quanto emerso attualmente di spiagge naturiste autorizzate in Sicilia ce n’è soltanto una, i luoghi dove è possibile prendere il sole integrale sono molti di più.

Frequentando le spiagge dove il naturismo è una pratica consolidata eviterete multe e sarete al riparo da occhi indiscreti.

Le spiagge possono talvolta essere definite per semplicità nudiste nel linguaggio comune, nonostante la differenza di significato, sostanzialmente riferendosi alla possibilità di fruire del luogo in nudità.

l turismo “naturista” vale oltre 50 milioni di fatturato l’anno in Italia secondo gli ultimi dati disponibili. La cifra che appare fruttuosa, in realtà, è minima se paragonata al resto del mondo dove abbandonare bikini e bermuda è quasi un obbligo.

La differenza tra nudista e naturista

Il nudista è una persona a cui piace stare nuda in luoghi dove ciò non reca disturbo o imbarazzo ad altre persone, e questo è quanto; per il naturista, invece, il nudismo è solo una parte della filosofia di vita che si basa sull'armonia con la natura. ll naturismo è un modo di vivere in armonia con la natura, ovvero un movimento nato tra la fine del 19° e l’inizio del 20° secolo come reazione agli eccessi della civiltà industriale e dell’urbanesimo. L’idea alla base era quella della ricerca di un contatto più diretto con la natura, un’alimentazione prevalentemente vegetariana e il ritorno ad una vita più semplice, basata anche sull’eliminazione dei vestiti. Il concetto di nudismo spesso è legato alle spiagge e al sole integrale. Il naturismo è invece una filosofia più ampia che prevede, ad esempio, anche lo stare nudi in casa.

Nudisti, cosa prevede la legge

Attualmente in Italia non esiste nessuna legge che disciplina il naturismo. Alcune regioni hanno però approvato delle leggi specifiche per autorizzare, in alcune spiagge, la pratica del naturismo. In Sicilia esiste una sola spiaggia autorizzata, quella di Bulala nel territorio di Gela. Esistono comunque diverse spiagge dove il naturismo è una pratica consolidata da diversi anni. Il nudo integrale, in luoghi diversi da quelli autorizzati o da quelli segnalati come spiagge naturiste, è vietato. Il rischio è quello di incorrere in una sanzione amministrativa.

La spiaggia di San Saba a Messina

La Spiaggia di San Saba è famosa in tutto il territorio di Messina per la sua Montagna di Sabbia. Si tratta di un grande promontorio roccioso interamente ricoperto di sabbia. Il tratto di spiaggia che si trova oltre la Montagna di Sabbia è frequentato da tantissimi anni dai naturisti.

La spiaggia di Torre Salsa

Anche l'Agrigentino vanta delle spiagge naturiste, tra queste è troviamo Torre Salsa. Si tratta di una distesa di sabbia che si estende per oltre 2 chilometri e che ricade all’interno della Riserva di Torre Salsa, attualmente gestita dal WWF. I naturisti frequentano questo luogo da tantissimi anni e solitamente occupano la seconda metà della spiaggia detta Funcitella.

La spiaggia della Foce Platani

Una splendida area che si estende per oltre 206ettari. Un luogo dove storia e natura la fanno da padrone. La lunga distesa di sabbia rende l'area bella ed incontaminata. Questa è la seconda spiaggia naturista della provincia di Agrigento e si estende per oltre quattro chilometri da Borgo Bonsignore.

La spiaggia Bulala

Al momento l’unica spiaggia autorizzata è la Bulala, nei pressi del Beviere a Gela. Il tratto lungo ben 6 chilometri, delimitato dalla foce orientale del canale Scolmatore e dalla foce del fiume Dirillo, è stata autorizzata dal Comune di Gela con delibera n. 171/2016.