L'arresto di Di Giovanni diventa un caso politico, il sindaco: "Auspico possa dimostrare l'innocenza"

“Esprimo incondizionata, e senza riserve, fiducia nel lavoro della magistratura, che, indubbiamente, eserciterà il proprio corso investigativo secondo legge. Allo stesso tempo auspico che il dottor Gaetano Di Giovanni dimostri la correttezza del proprio operato”.

Così, intorno alle 13.30, interviene con una stringata nota stampa il sindaco di Agrigento Franco Micciché in seguito alla misura di custodia cautelare emessa a carico dell'oggi capo del suo staff e dirigente della polizia locale per presunte irregolarità commesse quando, da dirigente dei servizi sociali, guidava il Distretto Socio sanitario.

A fare di questa vicenda un caso anche politico erano state le opposizioni "extraconsiliari" a partire dal circolo di Agrigento del Partito democratico.

"Non ci avventuriamo ad esprimere giudizi prematuri - scriveva in una nota il segretario Nino Cuffaro - ma bisogna rilevare un fatto squisitamente politico. Il sindaco Franco Micciché ha da poco nominato il Di Giovanni capo del suo staff, quindi un pezzo da novanta del suo ufficio amministrativo, dopo averlo a lungo difeso sulla vicenda dell'acquisto dei suv con i fondi destinati alle attività ludico-didattiche dei bambini. Per quest'ultima vicenda il Di Giovanni è stato riconosciuto responsabile di danno erariale in appello e condannato a restituire la somma di 120.000 euro. Nonostante questa pesante condanna e il ruolo di indagato nella vicenda del distretto socio-sanitario, il sindaco lo ha chiamato a ricoprire un ruolo chiave nella sua amministrazione, affidandogli anche l'incarico di comandante della polizia municipale? Perché? Ci dica qualcosa sindaco Miccichè".

Ad intervenire è stato anche il circolo "Rabat" di Legambiente.

"L'arresto del capo di gabinetto del sindaco di Agrigento ci inquieta non poco perché proietta un'ombra oscura sulle scelte amministrative e politiche della giunta Miccichè - dice il presidente del Circolo, Daniele Gucciardo - . Per contribuire a diradarla il sindaco deve schierarsi al fianco di Di Giovanni per assicurare agli occhi dell'opinione pubblica la specchiata onestà e rettitudine che lo hanno indotto a nominarlo 'suo' capo di Gabinetto. Se ciò non accadesse la domanda (Lubrano docet) sorgerebbe spontanea: come ha fatto il sindaco Miccichè a non accorgersi di nulla? Quando c'è qualcosa che non va, anche nei casi in cui non vengono commessi reati, i primi ad accorgersene non sono i magistrati ma le persone più prossime ai sospettati. Auspichiamo – afferma Gucciardo - che si tratti di errore giudiziario e che Di Giovanni risulti estraneo ai fatti che gli vengono contestati, perché se così non fosse tutta la giunta Micciché dovrebbe fare mea culpa e soprattutto assumere le doverose decisioni richieste in tali circostanze".

Ad esprimere "profonda preoccupazione per l'arresto di Di Giovanni è stato anche il Codacons di Agrigento che, con il responsabile del dipartimento trasparenza enti locali Giuseppe Di Rosa aveva più volte avanzato denunce politiche - e non solo - rispetto l'operato del dirigente, a partire dall'ormai noto "Caso suv".

"Noi avevamo denunciato tutto già nel 2021 chiedendo anche un intervento ispettivo al ministro e di essere uditi dalla commissione d'inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione in Sicilia - dice Di Rosa - anticipando lo spaccato che oggi viene fuori per un intervento della procura di Palermo anche se noi da quella data abbiamo denunciato più volte il tutto alla Procura agrigentina. Oggi alla luce degli arresti e dell’arresto del superdirigente del comune di Agrigento, siamo tornati a chiedere formalmente un'indagine approfondita sul comune di Agrigento alle autorità competenti. Chiediamo trasparenza totale e offriamo la massima collaborazione e cooperazione per assicurare che simili episodi non si ripetano".

(aggiornato alle 13.45)