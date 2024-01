Carabiniere ferito dopo l'aggressione di un randagio, la polizia municipale: "Non è stata la mascotte del Quadrivio"

L'aggressione c'è stata, la caduta dalla moto pure e il carabiniere si è fatto male al ginocchio e guarirà, da referto dei medici del pronto soccorso, in circa 15 giorni. Non è stato però il cane randagio che, da anni, vive al Quadrivio Spinasanta e che viene amorevolmente accudito, assistito e nutrito - una sorta di mascotte - da tanti residenti. Un cane, quello nella foto pubblicata ieri, che viene difeso, a spada tratta, anche dagli agenti della sezione Veterinaria della polizia municipale. Difeso perché è un cane conosciuto, "buonissimo, che non è capace di fare del male a nessuno" - è stato chiarito ad AgrigentoNotizie dagli stessi agenti della polizia locale - .

Gli agenti, dopo la segnalazione acquisita, in cui si parlava di un cane che "sembrerebbe essere quello della foto", hanno fatto verifiche e accertamenti. Le hanno fatto perché è obbligo d'ufficio, ma sapevano già bene che non avrebbe potuto trattarsi - perché conosciuto e ritenuto docile e non pericoloso - della mascotte del Quadrivio. L'ipotesi, non essendo stati trovati altri cani simili che si aggirano per il rione, è che possa essersi trattato di un animale simile per colore e stazza che "magari è stato lasciato libero o è riuscito ad allontanarsi da qualche proprietà privata". Ma certamente - ne sono appunto convinti gli agenti della polizia municipale che il monitoraggio lo hanno effettuato immediatamente dopo la segnalazione ricevuta - non si tratta dell'animale ritenuto mascotte del Quadrivio.