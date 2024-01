Randagio di grossa taglia “terrorizza” i motociclisti: un carabiniere aggredito al Quadrivio

Un cane randagio di grossa taglia, che da qualche anno vive nella zona del Quadrivio Spinasanta di Agrigento, avrebbe rincorso più motociclisti, causandone la caduta. La presenza dell'animale, potenzialmente pericoloso, sarebbe stata segnalata più volte al corpo di Polizia Locale. A denunciare il problema è un carabiniere in servizio presso il comando provinciale di Agrigento che la mattina dello scorso 4 gennaio, mentre in moto si recava al lavoro, è stato inseguito dal cane ed è caduto, procurandosi delle ferite al ginocchio che i sanitari dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento hanno giudicato guaribili in 15 giorni. Il militare, secondo quanto riferito, avrebbe subito allertato i vigili urbani.

E se al carabiniere non sono state diagnosticate ferite gravi, non è stato così per un giovane agrigentino che, in circostanze simili, il 21 luglio del 2021, nella caduta dalla moto, ha riportato una frattura scomposta alla spalla che lo ha costretto ad essere sottoposto ad un delicato intervento chirurgico e a un lungo percorso riabilitativo. In zona quadrivio, un altro incidente simile si era verificato nello scorso mese di novembre e anche in quel caso, la caduta sarebbe avvenuta sempre a causa del cane che, secondo quanto riferito dal militare, in passato avrebbe aggredito anche dei pedoni.

Il carabiniere che, tutt'ora è in convalescenza, chiede agli organi competenti di monitorare l'animale che è potenzialmente pericoloso e, se necessario, di provvedere al suo ricovero in una struttura dedicata per evitare ulteriori incidenti.