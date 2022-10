Inseguito da cani randagi mentre è sullo scooter cade e finisce in ospedale: il ferito denuncia il Comune

Inseguito da cani randagi, mentre è in moto, lungo la strada che dal Quadrivio porta verso il viadotto Morandi, perde l’equilibrio e finisce violentemente sul selciato. E’ rimasto ferito l’agrigentino che, in sella allo scooter, ha cercato di seminare quei randagi che lo rincorrevano e ad un certo punto hanno anche preso a morsi la ruota anteriore. L’uomo è rimasto ferito: i medici dell’ospedale “San Giovanni di Dio”, dove è stato portato, gli hanno diagnosticato 30 giorni per una completa guarigione. Tutto è avvenuto nelle scorse settimane. Soltanto negli ultimi giorni, l’agrigentino, recandosi all’ufficio Denunce della Questura (si trova alla caserma “Anghelone” di via Crispi), ha formalizzato una querela a carico del Comune e di colui che è responsabile della custodia e gestione degli animali senza padrone.

I poliziotti dell’ufficio Denunce hanno naturalmente subito trasmesso gli incartamenti, compreso di referto medico, alla Procura della Repubblica. Il denunciante parla infatti di lesioni personali colpose. E verosimilmente a palazzo dei Giganti arriverà anche una richiesta di risarcimento danni.

L’agrigentino ha denunciato d’essere caduto per terra a causa dell’aggressione di cani randagi mentre era, in scooter, lungo la strada che conduce verso Porto Empedocle. Ha provato – stando alla denuncia – ad accelerare e a seminare l’animale o gli animali (non è stato reso noto questo particolare ndr.) che lo inseguivano. Un cane ha però azzannato la ruota anteriore del ciclomotore ed è proprio in quel momento che il centauro, un cinquantaduenne, è caduto ed è finito appunto al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” dove i medici gli hanno diagnosticato traumi e ferite – si parlava di una frattura – guaribili in circa trenta giorni. Soltanto quando il cittadino è stato un po’ meglio, ha formalizzato la denuncia a carico di palazzo dei Giganti e dei suoi funzionari.