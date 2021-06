Non lo vedono in giro e chiamano i carabinieri: 53enne trovato morto in casa

Il medico legale - anche lui intervenuto sul posto - ha fatto risalire il decesso, ascrivibile alla degenerazione di alcune gravi patologie, proprio ad un paio di giorni addietro. L'uomo viveva da solo e in condizioni d'abbandono. Su disposizione della Procura della Repubblica di Agrigento, i carabinieri hanno affidato la salma ai familiari.

Non lo vedevano da un paio di giorni. E di fatto avevano iniziato a preoccuparsi. Ad allertare i carabinieri della stazione di Canicattì sono stati alcuni vicini di casa del cinquantatreenne. I militari dell'Arma - intervenendo in contrada Giardinelle - lo hanno ritrovato, nella sua abitazione, privo di vita.

