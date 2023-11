Brucia l'auto di un disoccupato 31enne, è mistero: aperta un'inchiesta

E' stata devastata dal fuoco la parte anteriore della Fiat Panda, di proprietà di un disoccupato trentunenne, che era stata lasciata posteggiata in via Marconi a Campobello di Licata. L'incendio è avvenuto alle ore 6 di venerdì. Sul posto, scattato l'allarme, si sono subito precipitati i vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì. Pompieri che, idranti alla mano, sono riusciti a salvare il salvabile. Al lavoro, in via Marconi, anche i carabinieri della stazione di Campobello.

Solo dopo che il rogo è stato domato, pompieri e militari dell'Arma hanno fatto - così come sempre avviene - il sopralluogo per cercare di ritrovare taniche o bottiglie sospette, nonché inneschi. Nulla di tutto questo sarebbe stato rinvenuto, ma l'ipotesi di un incendio doloso resta, investigativamente parlando, quella privilegiata. Non viene naturalmente esclusa però, non a priori, l'ipotesi di un rogo accidentale, dovuto magari anche ad un cortocircuito.

I carabinieri hanno sentito, esattamente come procedura investigativa impone, il proprietario della macchina: il romeno trentunenne disoccupato. Non filtrano indiscrezioni su quello che l'uomo possa aver detto, o meno, ai militari dell'Arma. E' certo però che le fiamme hanno determinato un danno di circa 4mila euro. Danno non coperto da nessuna polizza assicurativa.