Vandali in azione a Campobello: danneggiata la scalinata di via Pascoli

"Ieri sera è stata vandalizzata la pavimentazione della piazzetta in via Pascoli a opera di ignoti. Cose che fanno star male a chi crede di vivere in un paese civile".

La denuncia, su Facebook, arriva dall'ex sindaco di Campobello di Licata, Giovanni Picone, che pubblica alcune foto sul proprio profilo. "Questi fatti e altri casi simili - aggiunge - sono la dimostrazione che c'è un'emergenza sociale d'affrontare insieme e ognuno di noi deve fare la propria parte. Per fortuna trovi persone che hanno a cuore il bene comune. La pavimentazione è stata sistemata!"

Picone conclude: "Grazie Vincenzo Di Salvo a nome mio e delle persone per bene che hanno a cuore il nostro paese".