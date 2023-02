Ristrutturazione ed efficientamento energetico della caserma dei carabinieri, arriva un milione e 800 mila euro

Un milione e 800 mila euro sono in arrivo a Cammarata per la ristrutturazione e l'efficientamento energetico della caserma dei carabinieri. "Questo finanziamento ci consentirà di ristrutturare un edificio ormai vetusto e consentirà, a lavori ultimati, migliori condizioni lavorative per i nostri carabinieri, che con dedizione operano quotidianamente per garantire la nostra sicurezza - ha spiegato il sindaco di Cammarata, Giuseppe Mangiapane - . Un obiettivo raggiunto grazie alla concretezza dell'onorevole Carmelo Pace, che ringrazio a nome di tutta l'amministrazione e dell'intera comunità cammaratese".

"L'onorevole Pace, su sollecitazione mia e del coordinatore Alessandro Sciacchitano, ha subito creato i presupposti per il finanziamento, emendando la legge di bilancio 2023 - ha aggiunto il sindaco di Cammarata - . Un esempio concreto della politica risolutiva, della politica del fare, quella in cui noi crediamo e che perseguiamo".