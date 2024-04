Buche non segnalate, strade pericolose e cani che mordono passanti: il Comune di Sciacca paga quasi 100mila euro

Condanne per risarcimenti a quasi 100mila euro per il Comune di Sciacca ritenuto colpevole in tribunale di avere provocato incidenti per buche non segnalate, per avere tenuto strade in precarie condizioni e per il caso di una donna ferita dopo essere stata morsa da un cane randagio.

Martedì si riunisce il consiglio comunale di Sciacca, all'ordine del giorno ben diciassette debiti fuori bilancio.

L'importo più significativo riguarda un risarcimento di 24 mila euro a una donna che il 18 agosto 2017, camminando a piedi in via Quasimodo, a poca distanza dal palazzo di giustizia, è caduta a terra provocandosi lesioni a causa di un ramo che le ostruiva il passaggio.