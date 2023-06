Bruciata porta-finestra dell'abitazione di un pensionato, è mistero sulle cause: aperta inchiesta

Le cause non sembrerebbero essere affatto accidentali. Ma le indagini sono ancora in fase embrionale e spetterà proprio all'inchiesta, avviata dai carabinieri con il coordinamento della Procura di Agrigento, stabilire cosa, e se dal caso chi, abbia innescato l'incendio che ha danneggiato la porta-finestra dell'abitazione di un ex venditore ambulante, adesso pensionato, ottantatreenne.

Durante la notte fra giovedì e ieri, in via Ugo Foscolo, sono interventi i vigili del fuoco del locale distaccamento e i carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Canicattì. Ai primi è toccato il compito di spegnere la fiammata, che comunque ha provocato danni lievi. I militari dell'Arma invece hanno fatto il "classico" sopralluogo di rito, mettendosi a "caccia" di elementi per stabilire la natura del rogo. Pare - ma non filtrano indiscrezioni al riguardo - che qualcosa sia stata ritrovata e repertata. Ma servirà del tempo per consentire all'attività investigativa di progredire.

I danni provocati all'anziano pensionato sono stati lievi, non quantificati nell'esatto ammontare, ma certamente non grossi.