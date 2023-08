Incendiata l'auto usata da una 48enne: ritrovata e sequestrata la bottiglia di benzina

Nessun dubbio. E solo perché è stata ritrovata e sequestrata una bottiglia contenente liquido infiammabile. Reperto che è stato sequestrato e che accerta la natura dolosa del rogo.

A bruciare, durante la notte fra sabato e domenica, è stata una lancia Y usata da una quarantottenne di Canicattì. Scattato l'allarme, in centro, sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento cittadino e i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della locale compagnia. I pompieri, come di consueto, hanno circoscritto e spento l'incendio. I carabinieri si sono invece subito occupati di identificare l'utilitaria, che è risultata essere intestata ad una pensionata settantaseienne, usata dalla quarantottenne.

Avuta la meglio sul rogo, durante il sopralluogo di rito è stata rinvenuta - e subito sequestrata - la bottiglia contenente liquido infiammabile. Un reperto che, per le forze dell'ordine, suffraga la natura dolosa dell'evento. I militari dell'Arma hanno sentito, e non è escluso che tornino a farlo anche nelle prossime ore, la donna che usava la Lancia Y. E questo, naturalmente, per indirizzare, e anche rapidamente, l'attività investigativa. Non filtrano indiscrezioni a riguardo.