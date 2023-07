Uliveto distrutto dal fuoco, avvertimento o rogo accidentale? Avviate indagini

E' stato un avvertimento? O le fiamme su quell'appezzamento di terreno sono arrivate a causa di un rogo di sterpaglie? Questi gli interrogativi, i primissimi, che dovranno trovare risposta da parte delle forze dell'ordine a cui spetta di far chiarezza su quanto è accaduto, durante la notte, in contrada Sant'Oliva, fra Licata e Campobello di Licata. Ad essere distrutto da uno spaventoso incendio è stato un campo di alberi di ulivo.

I vigili del fuoco sono intervenuti alle 2 e sono rimasti al lavoro per oltre due ore. I pompieri, idranti alla mano, hanno cercato di limitare i danni e di salvare il salvabile. Per molti arbusti però non c'è stata possibilità di scampo.

Adesso sarà necessario capire come e perché le fiamme sono arrivate fino all'uliveto.