Scoppia l'incendio in cucina, famiglia riesce a mettersi in salvo

Hanno rischiato grosso. Anzi di più. Ma sono riusciti a mettersi in salvo, scongiurando anche la distruzione della loro abitazione, solo perché si sono accorti in tempo che era divampato un incendio. La paura è stata tantissima, ma in via Gorizia nella frazione di Giardina Gallotti.

Nessuno della famiglia, abitante nella casa, è rimasto ustionato, né intossicato dal fumo. Acquisito l'Sos, a Giardina Gallotti si sono precipitati i vigili del fuoco del comando provinciale. I pompieri hanno subito avuto la meglio sulle fiamme e messo in sicurezza l'intera abitazione.

Il rogo, verosimilmente scoppiato a causa di un cortocircuito, ha comunque devastato, praticamente distrutto, la cucina.