Brucia ciclomotore custodito dentro un garage: avviate le indagini

I vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento sono accorsi, durante la notte, in via Venezia, nei pressi della più nota via Callicratide, dove un incendio ha devastato un ciclomotore, custodito all'interno di un garage in uno stabile dova ha sede un centro sociale. Il mezzo è di proprietà di un 23enne originario della Guinea, pregiudicato. I pompieri hanno fatto il possibile per evitare, per prima cosa, che le fiamme si estendessero e poi per salvare il mezzo a due ruote. Tanti i residenti della zona, messi in allarme, che si sono riversati per strada. L'incendio ha danneggiato il prospetto dell'immobile annerendo le pareti ed una finestra.

In via Venezia anche i poliziotti della sezione Volanti che si sono occupati del cosiddetto sopralluogo di rito per provare a stabilire cosa abbia innescato la scintilla iniziale: capire, dunque, se è stato un incendio dalla matrice dolosa o accidentale. Le indagini, ma sono passate pochissime ore dall'intervento, vengono portate avanti su un fronte di 360 gradi, senza nulla escludere e nulla privilegiare.

(Aggiornato alle ore 10:48)