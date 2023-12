A fuoco l'auto di un pensionato: due incendi nel giro di poche ore a Licata

Fuoco anche su una Seat Ibiza. Mercoledì, a Licata, non è stato danneggiato soltanto il furgone, Fiat Doblò, usato da un muratore 57enne, ma appunto anche un'autovettura di proprietà di un pensionato di 77 anni. Ad accorrere in via Cassarà, per cercare di salvare il salvabile, sono stati i vigili del fuoco del distaccamento cittadino. Delle indagini si stanno invece occupando i poliziotti del locale commissariato. La natura del rogo sembrerebbe essere, ma non ci sono ancora certezze categoriche, dolosa.

Sui due episodi, ma non vi dovrebbero essere collegamenti, è stata informata la Procura di Agrigento che ha già aperto altrettanti fascicoli d'inchiesta, a carico di ignoti, per danneggiamento a seguito di incendio.