Non si ferma l'escalation di incendi a Licata: distrutto furgone di un imprenditore

L'escalation di auto e mezzi bruciati a Licata non si placa: durante la notte si è registrato un nuovo episodio e, in particolare, è stato dato alle fiamme un furgone Fiat Doblò di un imprenditore.

Il mezzo era posteggiato in via Palma, alle spalle del supermercato Lidl. Sul posto sono intervenuti i pompieri, per spegnere le fiamme, oltre a polizia e Guardia di finanza che hanno avviato subito gli accertamenti del caso.

Nessun dubbio sull'origine dolosa del rogo.