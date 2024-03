Notte di fuoco e di terrore in via Papa Luciani: due auto incenerite e una danneggiata

Notte di fuoco, e di terrore, in via Bruccoleri, vicino via Papa Luciani. Due auto - una Fiat Freemont e una Opel Tigra - sono state letteralmente distrutte da uno spaventoso incendio. Una Nissan Micra è stata invece danneggiata. Delle indagini, per fare chiarezza sull'inferno di fiamme e fumo, si sta occupando la polizia, gli agenti della squadra mobile per la precisione. L'ipotesi investigativa privilegiata è quella del rogo doloso. Ma non è stata ancora esclusa - seppur ritenuta assai improbabile - l'idea di un incendio accidentale.

Le fiamme, stando a quanto è emerso ieri, sono divampate dalla Fiat Freemont di proprietà di un commerciante 44enne di Agrigento. E subito si sono propagate. Erano le 3,30, della notte fra venerdì e ieri, quando qualcuno ha lanciato l'allarme e in via Bruccoleri si sono precipitati i vigili del fuoco e gli agenti della sezione Volanti. I primi, seppur a fatica, sono riusciti a circoscrivere e spegnere le altissime fiamme. Assieme ai poliziotti, i pompieri si sono poi occupati del cosiddetto sopralluogo di rito: di fatto si sono messi a "caccia" di eventuali bottiglie o taniche incendiarie o di possibili inneschi. Chiaro però che nulla avrebbe potuto emergere perché il fuoco ha inghiottito tutto: tanto della Freemont quanto dell'Opel Tigra sono rimaste soltanto delle carcasse annerite.

I poliziotti della squadra mobile della questura di Agrigento, ieri, per l'intera giornata, sono rimasti al lavoro per cercare di comprendere se fossero state notate strane, inusuali, presenze in zona o se magari qualcuno ha visto o sentito qualcosa. Scontato, anche se mancano conferme istituzionali, che siano stati sentiti anche i proprietari delle vetture, il commerciante agrigentino soprattutto perché è dalla sua Fiat Freemont che dovrebbe essere partita la scintilla iniziale. Non filtrano, come è giusto che sia, indiscrezioni. È stata informata, già nottetempo, la procura della Repubblica e le indagini, almeno così appariva ieri, vengono portate avanti su un fronte di 360 gradi.