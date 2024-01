Bollo auto del 2015, confermata la prescrizione triennale: accolto ricorso di un agrigentino

La Corte di Giustizia Tributaria di Agrigento, in primo grado, ha accolto il ricorso di un agrigentino che si era visto notificare una cartella di pagamento con la quale era stato chiesto il pagamento del bollo auto per l’anno 2015 per un mezzo di cui era proprietario.

In particolare, l’agrigentino, rappresentato e difeso dall’avvocato Francescochristian Schembri, ha contestato il fatto che la richiesta era tardiva, perchè la notifica è avvenuta dopo il decorso del termine di prescrizione triennale previsto dalla legge.

Ed infatti, la difesa del ricorrente, ha dimostrato che la notifica della cartella di pagamento – avvenuta nel settembre del 2022 – era stato il primo atto attraverso il quale il contribuente era venuto a conoscenza della pretesa tributaria avanzata dall’Agenzia delle Entrate. Al contribuente, infatti, non era mai stata comunicata alcuna richiesta di pagamento o altro atto della riscossione e quindi la somma doveva oramai ritenersi inesigibile per il decorso del termine triennale di prescrizione.

I giudici della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento, sulla base di tali considerazioni ed in accoglimento del ricorso, hanno così annullato l’atto impugnato e condannato l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di giudizio.