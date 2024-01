Scambia una bottiglia di acido per dell'acqua: ferito un agricoltore

E' stata, imprudentemente, riversata una sostanza corrosiva in una bottiglia di plastica di quelle utilizzate per l'acqua minerale. La conseguenza è che qualcuno si è però confuso e dopo aver bevuto una sorsata ha scoperto che non si trattava di un liquido dissetante.

Momenti di paura per un agricoltore di Licata, rimasto ferito mentre era al lavoro nel proprio appezzamento di terreno in contrada San Michele.

L'uomo è stato prima trasportato all'ospedale "San Gioacomo d'Altopasso", dove sono state praticate le prime cure per eliminare la sostanza corrosiva, ed è stato poi portato al "San Giovanni di Dio" di Agrigento per essere sottoposto nelle prossime ore ad una gastroscopie per evidenziare eventuali danni interni. Le sue condizioni al momento sono stabili.