Batteri coliformi nell’acqua: vietato l'uso potabile in via Regione Siciliana

In via Regione Siciliana l’Asp, a seguito di controlli, ha riscontrato la presenza di batteri coliformi nella misura di 20ufc ogni 100 millilitri. Per questo motivo il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, ha emanato apposita ordinanza che limita l’utilizzo dell’acqua potabile per uso umano ed evitare così rischi di natura igienico-sanitaria.

Si tratta quindi di utenze risultate non conformi ai rapporti di prova del laboratorio di sanità pubblica. Il resoconto delle prove è stato inviato all’Aica. I campioni di acqua analizzati sono stati prelevati nei punti rete di via Regione Siciliana al civico 149.