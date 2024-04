In giro banconote di 50 euro fasulle, più commercianti finiti nel tranello

Proprietari di bar, generi alimentari, fruttivendoli e panifici sono finiti nel tranello dei falsari. Senza neanche accorgersene hanno incassato banconote di 50 euro fasulle. Alcuni degli esercenti sono stati messi in guardia soltanto quando si sono recati in banca per depositare gli incassi. E non hanno potuto far altro che accettare il danno, anche perché in molti casi a quei 50 euro hanno dato il resto, e segnalare alle forze dell'ordine.

I commercianti di piccole attività spesso sono sprovvisti dei sistemi di controllo delle banconote e soprattutto, negli orari di punta, quando i clienti sono numerosi non fanno neanche in tempo a controllare i soldi che stanno incassando.