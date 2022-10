Bimbo di 14 mesi trovato positivo all’hashish, trasportato d’urgenza a Palermo in elisoccorso

Ha solo 14 mesi ed è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale “Di Cristina” di Palermo in elisoccorso. E’ risultato positivo all’hashish e - come si legge su Repubblica - i medici stanno ora valutando se il piccolo ha subìto danni alle cellule cerebrali a causa dell’intossicazione da stupefacente.

Sembra incredibile ma purtroppo è la triste realtà: dall’inizio del 2002 sono stati ben 17 i bambini in Sicilia ricoverati in ospedale dopo avere avuto un contatto diretto con droghe. Nell’ultimo caso, che ha visto appunto protagonista un bimbo di soli 14 mesi di Lampedusa, la Procura per i minorenni diretta da Claudia Caramanna lo ha affidato temporaneamente ai medici e adesso si sta indagando per capire con precisione cosa sia realmente accaduto. E’ stato anche deciso di togliere provvisoriamente la potestà genitoriale. Gli esperti ricordano che soggetti così piccoli, quando vengono a contatto con sostanze stupefacenti, sono a rischio poiché vengono coinvolti tutti i loro parametri vitali. Gli effetti delle droghe su persone così piccole e fragili può infatti avere effetti che possono durare anche per tutta la vita.

Spesso le droghe vengono assunte o semplicemente toccate in casa quando i genitori, nella maggior parte giovani e in condizioni economiche e sociali disagiate, sono distratti. E così non è impossibile, come effettivamente è avvenuto in passato, che un papà somministri del metadone al figlio al posto dello sciroppo. In un altro caso addirittura una bambina di 8 anni, che sanguinava continuamente, venne sottoposta a svariati test per poi scoprire, dopo avere anche pensato ad un cancro, che la madre le somministrava anfetamine.

Per tutti questi precedenti, adesso, negli ospedali tutti i bambini vengono sottoposti a specifici esami anti-droga.