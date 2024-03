“Avrò cura di te”: alle donne sottoposte a terapia oncologica sarà regalata una giornata di benessere

Le donne in terapia oncologica all’ospedale di “San Giovanni di Dio” di Agrigento potranno “farsi più belle” grazie all’iniziativa, denominata “Avrò cura di te”, promossa dall’Asp in collaborazione con l’associazione di volontariato “Solide ali”. L’11 marzo dalle 9 in poi, presso l’Unità operativa complessa di oncologia dell’ospedale di contrada Consolida, i volontari saranno impegnati a regalare una giornata di benessere psico-fisico a chi si trova in cura oncologica.

Un nuovo frutto della strutturata sinergia fra associazionismo ed ente pubblico con uno staff di parrucchiere ed estetiste volontarie che dedicheranno attenzioni specifiche alle donne in terapia nel reparto. La giornata prevede, oltre al make up estetico del viso con suggerimenti per migliorare l’aspetto fisico e le condizioni della pelle alterati dagli effetti collaterali delle chemioterapie, anche la consulenza sul trattamento delle unghie, dei capelli e delle parrucche. La perdita dei capelli, delle sopracciglia e delle ciglia, così come altri svantaggi causati dalle cure, non devono essere elementi in grado di turbare la psicologia delle pazienti per le variazioni d’aspetto che comportano. In questo senso l’iniziativa intende fronteggiare la patologia tumorale nelle sue diverse sfaccettature contribuendo a fortificare la donna nella lotta alla malattia contrapponendovi anche la valorizzazione della propria femminilità. Un momento di intrattenimento musicale durante la manifestazione sarà curato dall’associazione “Malati in cura oncologica Amico Onlus”. Alle 11 è prevista anche la consegna di foulard e turbanti donati alle pazienti dal Rotary club di Bivona.

L’evento “Avrò cura di te” sarà preceduto, l’8 marzo, dal tradizionale gesto di omaggio in favore delle pazienti e delle operatrici sanitarie dei reparti di oncologia medica e di radioterapia del “San Giovanni di Dio”. Un mazzetto di mimose, simbolo della festa delle donne, sarà consegnato in corsia dai volontari delle associazioni con il patrocinio della direzione dell’Asp. Le iniziative in corso seguono un incontro programmatico, che si è svolto nei giorni scorsi presso la “Cittadella della salute, fra il commissario straordinario Giuseppe Capodieci ed il presidente di “Amico Onlus” Riccardo Barrano.