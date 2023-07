"Abbandona l'auto per strada invece che rottamarla": scatta la multa

Ha smaltito la propria auto in modo irregolare, limitandosi ad abbandonarla per strada invece che condurla in impianti specializzati: cittadino riberese dovrà pagare una maxi multa.

I fatti risalgono al 2019, quando la Polizia municipale del comune Crispino ha contestato ad un uomo la violazione dell'articolo 5 del decreto 209/2003: gli agenti hanno individuato per strada, abbandonata nei pressi di un incrocio, un'autovettura a lui intestata. La contestazione, quindi, è la mancata consegna ad un centro di raccolta autorizzato.

La sanzione è stata poi inoltrata al Libero consorzio, dato che il multato non ha mai pagato il dovuto, né si è successivamente attivato per fornire una "replica" all'ex provincia rispetto a quanto addebitatogli.

Alla fine si vedrà recapitare una ingiunzione di pagamento da mille euro, che è comunque la somma minima prevista in casi di questo tipo.