"Ha appiccato il fuoco": bloccata e denunciata quarantenne "piromane"

Incendio doloso. E' per questa ipotesi di reato che una quarantenne, domiciliata nel rione di Fontanelle, è stata denunciata, dai poliziotti della sezione Volanti della Questura, alla Procura di Agrigento. La donna - stando all'accusa formalizzata a suo carico - è stata "pizzicata" mentre appiccava il fuoco. Sono intervenuti i pompieri e non ci sono stati rischi per la pubblica incolumità.

Bloccata ed identificata dai poliziotti, la quarantenne, ritenuta "piromane", dovrà adesso rispondere dell'accusa di incendio doloso.