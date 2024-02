Scivola sugli scogli e finisce in mare mentre sta pescando, anziano salvato dai vigili del fuoco

Ha rischiato di morire ma è stato prontamente recuperato in mare dai vigili del fuoco. A Lampedusa un anziano pescatore di 86 anni è scivolato sugli scogli, ha battuto la testa ed è finito in acqua.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco in servizio al distaccamento dell’isola. Si tratta dei pompieri Roberto Lentini, Salvatore Rizzo e Vincenzo Piazza che erano liberi dal servizio quando, a Cala Uccello, hanno notato confusione e agitazione. Sono subito entrati in azione accertando che l’anziano era finito in mare. Si sono mobilitati per recuperare, salvandolo di fatto, il pensionato. Ad aiutarli anche alcuni lampedusani. Sul posto è poi giunta l'ambulanza che ha portato l'anziano al poliambulatorio dove i medici hanno accertato che l'86enne, spaventato e infreddolito, stava bene.