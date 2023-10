“Entrò nel giardino dell’ex moglie minacciandola con un’accetta”: assolto anziano di 86 anni

Un uomo di 86 anni di Montevago è stato assolto dall’accusa di stalking nei confronti dell’ex moglie. Secondo le accuse, riportate nella querela presentata dalla donna, l’anziano sarebbe entrato nel giardino dell’abitazione dell’ex moglie minacciandola con un’accetta. La sentenza di assoluione è stata emessa dal giudice monocratico del tribunale di Sciacca, Dario Hamel, con la formula del “non doversi procedere” in quanto, alla fine, la donna ha deciso di rimettere la querela: passaggio fondamentale che ha avuto un peso determinante nell’evitare la condanna all’86enne.

L’imputato, difeso dall’avvocato Francesco Di Giovanna, era accusato di avere rivolto frasi minacciose alla donna, da cui era separato ormai da diversi anni, e al figlio. Avrebbe anche sparato, sempre secondo l’accusa, alcuni colpi di pistola a salve, durante la notte, all’interno del pozzo luce dello stabile in cui vive la donna. I fatti risalgono all’estate del 2019. Oltre al reato di stalking si contestava anche quello di avere portato fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, due accette e una falce. Per questo specifico capo d’imputazione l’anziano è stato assolto perché il fatto non sussiste.