Alunni del "Foderà" si ritrovano dopo 50 anni dal diploma: serata di emozioni e ricordi per gli ex ragazzi

Alcuni non riescono più a ritrovarsi, e ad incontrarsi, neanche dopo 10 anni dal diploma. Molti neanche più ricordano alcuni compagni di classe o comunque non sanno che fine hanno fatto, dove vivono e qual è stato il loro percorso di vita. La V A del 1973 dell'istituto tecnico commerciale "Foderà" è riuscita invece, a ben mezzo secolo di distanza, a ritrovarsi e a stare insieme, ricordando quelli che certamente sono stati gli anni più spensierati e forse più belli della loro esistenza. Ed assieme agli ormai "ex" ragazzi c'erano anche i docenti dell'epoca di italiano, matematica e ragioneria. "Professori che con i loro insegnamenti hanno fatto sì che noi ci affermassimo nella vita sociale e civile" - ha detto, commuovendosi, uno dei componenti della classe - .

Gli alunni della V A del 1973 hanno prima partecipato alla messa celebrata nella chiesa don Guanella e poi si sono spostati in un ristorante della città dove la convivialità è stata identica a quelli di 50 anni addietro. Anzi, forse ancora più forte. Un evento più unico che raro visto che a sentire la voglia di ritrovarsi - ma sono sempre rimasti in contatto - è stato un congruo numero di ex studenti.