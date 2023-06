Alla guida di un'auto anziché in detenzione domiciliare: denunciato 70enne

Avrebbe dovuto stare, per effetto della misura alternativa della detenzione domiciliare, in casa. Invece è stato trovato alla guida di un'autovettura, una Nissan Xtrail, in via Matilde Serrao. E' per evasione dai domiciliari che un agrigentino settantenne è stato denunciato, dai carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile, alla Procura della Repubblica.

Naturalmente inutile ogni tentativo di spiegazione o giustificazione da parte del settantenne che - stando all'accusa formalizzata ha violato le prescrizioni imposte appunto dalla misura alternativa a cui è sottoposto.