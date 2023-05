Mangiano e poi "dimenticano" di pagare il conto: nuovo caso nello stesso ristorante

E' successo ancora una volta, sempre nello stesso ristorante, un "all you can eat" di cibo orientale. Qualcuno, finito di mangiare, si è "defilato" e ha "dimenticato" di saldare il conto.

A raccontarlo sui propri social è direttamente l'attività commerciale, come avvenuto anche nelle precedentioccasioni: "Tavolo 8 a nome di Giuseppe - scrivono - 2 persone sono andate via dimenticando di pagare. Vi ricordiamo che il locale è videosorvegliato, ma speriamo sempre che queste siano dimenticanze. Vi preghiamo di tornare indietro a saldare il conto".

Insomma, un messaggio accomodante ma chiarissimo. Le volte scorse, del resto, gli smemorati clienti erano effettivamente tornati a saldare il dovuto dopo i "cortesi" richiami a farlo.