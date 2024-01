Alga rossa al lago Arancio e agricoltori in ginocchio, la Regione: 8milioni e mezzo per lo sfangamento

Un finanziamento di poco meno di 8 milioni e mezzo di euro per lo sfangamento e la messa in sicurezza dei dispositivi di scarico del lago Arancio nella Valle del Belìce. Lo ha annunciato l’assessore regionale all’Energia e ai servizi di pubblica utilità Roberto Di Mauro nel corso di un incontro con gli amministratori e gli agricoltori di Menfi. Lo stesso Di Mauro - raccogliendo le istanze dei sindaci di Sciacca, Menfi, Sambuca di Sicilia e Santa Margherita Belice - ha detto sì all'istituzione di un tavolo tecnico per individuare soluzioni alla inutilizzabilità dell'acqua per uso irriguo del lago 'Arancio', tuttora interessato dalla presenza sui fondali della cosiddetta 'alga rossa'. E al tavolo siederà anche l'Arpa, l'Asp, l'assessorato Agricoltura e i Consorzi di bonifica e vi sarà anche il contributo scientifico delle università siciliane.

“I fondi pari a 8.487.832,00 – ha spiegato l’assessore Di Mauro sono stati inseriti nel nel piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico, grazie alla predisposizione da parte del dipartimento Acqua e rifiuti dell'assessorato del documento di fattibilità tecnica. Grazie alla convenzione sottoscritta tra Arpa e Asp sono state attivate le attività di monitoraggio delle acque. I tecnici dell’azienda sanitaria hanno già effettuato un prelievo domenica scorsa e si aspettano i risultati il 9 febbraio”.

Durante l'incontro, sono state individuate alcune possibili soluzioni in grado di rispondere alle apprensioni avanzate dagli amministratori e dagli operatori di settore. Possibili soluzioni per scongiurare un ulteriore danno alle produzioni orticole, a causa della carente irrigazione. Tali soluzioni potrebbero essere oggetto di una apposita autorizzazione per eseguire l’irrigazione utilizzando le acque dal lago Arancio. E' stata ipotizzata la possibilità di utilizzare le acque del Lago anche alle colture ortive, purché nella coltivazione si adottino metodi di irrigazione che assicurino la non contaminazione delle produzioni, quali la micro irrigazione con manichetta gocciolante e/o sistemi di coltivazione delle ortive con pacciamatura dei terreni e micro irrigazione con manichetta gocciolante posta al di sotto del telo pacciamante. Ipotesi che sono già state poste, da parte dell'assessore Di Mauro all'attenzione del dipartimento di Prevenzione dell'Asp di Agrigento. L'assessore ha infine sollecitato i Comuni del comprensorio a porre in essere vigilanza e controllo, attivandosi, inoltre, per sollecitare il consorzio di bonifica ad effettuare interventi tecnici per la depurazione delle acque di irrigazione prima della distribuzione della stessa.

Il problema è stato al centro delle rivendicazioni della protesta di lunedì scorso degli agricoltori del comprensorio che afferiscono proprio a quel bacino, che hanno sfilato a bordo dei loro trattori sulla statale 115. I primi cittadini hanno fatto notare che l'impossibilità di utilizzare l'acqua del lago 'Arancio', associata al perdurare del lungo periodo di siccità, sta arrecando gravissimi danni all'intero settore agricolo nei territori di Menfi, Sambuca di Sicilia, Santa Margherita di Belìce e Sciacca, e, in particolare, alle colture ortive e agrumicole, attualmente in piena fase produttiva. In assenza di soluzioni verrà compromessa la programmazione delle colture orticole a ciclo primaverile/estivo e delle colture poliennali che potrebbero subire gravi danni a causa di una eventuale mancata irrigazione durante la stagione estiva/autunnale.

I sindaci temono danni economici per l'agricoltura, ma anche possibili conseguenze sociali e di ordine pubblico.

