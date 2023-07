Niente irrigazione a causa dell’alga rossa, l’allarme di Coldiretti: “Rischiamo danni gravissimi”

La mancanza del servizio di irrigazione nelle zone adiacenti al lago Arancio rischiano di mettere seriamente in ginocchio il comparto agricolo del territorio. Per questo la Coldiretti ha chiesto un incontro urgente al prefetto di Agrigento, Filippo Romano, per tentare di ripristinare la normale fornitura d’acqua ed evitare che i danni diventino irreparabili.

“Riteniamo opportuno evidenziare - dicono da Coldiretti - una situazione che sta creando enormi disagi agli agricoltori agrigentini e che, se non risolta, provocherà danni gravissimi a tutte le produzioni del comprensorio irrigate con l'acqua del lago Arancio. Sono settimane, ormai, che i problemi legati all'alga rossa impediscono l'utilizzo della risorsa idrica indispensabile per i vigneti, i frutteti, gli orti che rappresentano la base economica di tutta l'area. Ma, ed è questa la nostra proposta operativa, alla luce del fatto che la temperatura sempre più elevata sta determinando addirittura la bruciatura di prodotto, e posto che l'acqua può

essere usata ugualmente, chiediamo un incontro urgente al prefetto per definire i tempi e i modi di riattivazione del servizio”.

“Bisogna trovare una soluzione condivisa ed immediata - ha dichiarato il presidente della Coldiretti Agrigento, Ignazio Gibiino - prima che il caldo torrido danneggi ancora di più le colture in un anno dove l'acqua finalmente dava un po' più di sicurezze agli agricoltori”.