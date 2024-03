Troppa poca acqua a disposizione, Aica lancia l'allarme: "Turni già insostenibili, rischi per l'ordine pubblico"

Troppa poca acqua a disposizione, i turni rischiano di allungarsi ulteriormente rispetto a quanto non avvenga già soprattutto in alcuni comuni della provincia e c'è un pericolo concreto che la questione degeneri dal punto di vista dell'ordine pubblico.

A scriverlo, nero su bianco, è l'Aica, la società di gestione del servizio idrico, che in una lunga lettera indirizzata ai sindaci, all'Ati, a Siciliacque e alla Prefettura, mette in guardia dai rischi che attualmente corre il sistema idrico in provincia.

A pesare, come raccontato ieri, le ulteriori riduzioni alle forniture previste da Siciliacque per tamponare la carenza di risorse nelle dighe a causa dela prolungata siccità. Un taglio che si aggiungerà alla riduzione generalizzata già applicata a tutte le utenze del 20, 30% circa da Aica proprio per preservare le fonti.

"Sono ormai svariate - si legge nella lettera firmata dal direttore generale di Aica - le segnalazioni che pervengono ai nostri uffici per il non corretto approvvigionamento idrico delle utenze. La corrente ulteriore diminuzione delle forniture idriche non potrà che aggravare in maniera esponenziale le criticità di cui sopra, basti pensare che in alcuni comuni, già ad oggi, sono stati raggiunti tempi di turnazione inaccettabili. Peraltro, certi comuni non sono organizzati per sostenere lunghi periodi di interruzione della turnazione idrica, a causa della ridotta capacità di accumulo nella disponibilità delle singole utenze".

Secondo la previsione della società, "ciò comporterà, a breve, l'impossibilità di servire in maniera adeguata certe zone dei comuni a mezzo della rete di distribuzione idrica cittadina, con l'insorgenza di problematiche di carattere igienico-sanitarie e con il concreto rischio di refluenze di ordine pubblico".